El presidente Rodrigo Chaves confirmó que se presentará en la Asamblea Legislativa el lunes 22 de setiembre para definir el futuro de su inmunidad.

Así lo informó Rocío Alfaro, quien espera que se respete la fecha luego de que la comisión especial recomendara al Plenario, levantar el fuero del mandatario por la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por el Caso BCIE.

“Esperamos que este proceso le brinde a la ciudadanía también la tranquilidad de haber trabajado de una manera seria, de haber cumplido con todos los requerimientos que se esperan del primer poder de la República y que el plenario legislativo vote como mejor considere según los criterios que estamos aportando”, señaló la diputada frenteamplista.

Alfaro espera que se mantenga la fecha confirmada

De los tres legisladores que conformaron la comisión especial, únicamente el oficialista Daniel Vargas no estuvo de acuerdo con permitir la recomendación.

La Fiscalía sostiene que el presidente Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).