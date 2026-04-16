Chaves compara a Fernández con Braulio Carrillo

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En uno de sus últimos discursos, el presidente Rodrigo Chaves aprovechó para emitir una serie de calificativos, recomendaciones y buenos deseos para su sucesora, Laura Fernández, a quien comparó con el expresidente de la República, Braulio Carrillo, esto con intenciones de que se dé una reforma Estatal en el próximo gobierno.

“Yo pienso y se lo he dicho, que Laura podría ser la Braulio Carrillo del siglo XXI; y quienes no conozcan la historia de la patria, Braulio Carrillo fue el que, podríamos decir, diseñó el Estado moderno. Y ahora yo quiero y le pido a Dios que doña Laura sea la Braulio Carrillo del siglo XXI, porque lo va a reconfigurar, lo va a ser nuevo y más eficiente”, relató el mandatario.

El mensaje se dio durante la tradicional conferencia de prensa semanal donde Chaves aprovechó para señalar los principales retos que deberán solucionarse durante la próxima administración.

“El problema de esta patria se resume en que no hay un suficiente nivel de bienestar compartido entre los ciudadanos. ¿Y qué es bienestar? Es seguridad pública, aunque han bajado los crímenes contra la propiedad, los asaltos; Pero tenemos sicarios. Bienestar es poder de compra, vivienda digna, bienestar es educar a sus hijos, tener acceso a la salud”, relató el presidente saliente.

Como medida de solución, Chaves acusó que “el único programa de bienestar que verdaderamente funciona en el largo plazo se llama un trabajo bien remunerado y para que sea bien remunerado tiene que ser un trabajo de creatividad, solución de problemas”. El mandatario destacó que el gobierno entrante deberá además ver temas presupuestarios importantes para que “esos dineros gastarlos bien cada vez mejor, que la plata le alcance más, que haya cambios jurídicos”.

Agradecimiento a diputados

Cambiando la tónica habitual confrontativa con el Poder Legislativo, el presidente Chaves agradeció el trabajo realizado por los diputados en las últimas semanas donde se han aprobado proyectos calificados como clave por el Ejecutivo.

“Diputados, a los que he golpeado, hoy se están portando mejor, más patrióticamente con el voto de la Ruta 1. Ojalá voten por el tren, ojalá voten por Crucitas, por el amor de Dios, por expropiaciones. A ustedes les digo, nunca es tarde cuando la dicha es buena”, destacó el presidente.

Chaves además señaló que existen “contadas excepciones que todos conocemos”, sin embargo, destacó que con la aprobación de dichos proyectos de ley “el pueblo les va a agradecer si al final deciden salir por la puerta grande como muchos lo están haciendo, en lugar de por la puerta de atrás”.

De forma simultánea, pero desde Cuesta de Moras, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaba el mencionado crédito para el desarrollo del tren eléctrico de pasajeros, por un total de $800 millones, préstamo dado por organismos internacionales.

Los demás proyectos mencionados fueron parte de una lista de siete textos solicitados por Laura Fernández como prioritarios de cara a su gobierno, donde además se incluían temas relacionados a especialistas médicos y otros dos préstamos para gastos de gobierno.

El mandatario concluyó su mensaje agregando a los diputados un agradecimiento: “Que Dios me los bendiga por reconocer que ya las elecciones pasaron hace mucho y que lo que importa es la patria. Eso es gobernar en esta transición y en esos patrones de voto de los diputados de oposición que son 49. Eso es ser costarricense. Eso es asumir responsabilidad”.

Chaves entregará la banda presidencial a Fernández dentro de tres semanas en un acto público convocado en el Estadio Nacional.

¿Qué hizo Braulio Carrillo?

Braulio Carrillo Colina fue presidente electo de 1835 a 1837, y gobernante de facto hasta 1842; en sus mandatos llevó a cabo medidas concretas para reformar el Estado: tras la Guerra de la Liga en 1835 consolidó el poder central en San José, abolió la autonomía política de las municipalidades y fortaleció la autoridad del Ejecutivo.

Sumado a ello reorganizó la Hacienda Pública para mejorar la recaudación fiscal, promovió el orden jurídico y la protección de la propiedad privada, y en 1841 promulgó la Ley de Bases y Garantías, que concentró el poder en el gobierno central y sustituyó la Constitución, sentando bases administrativas y legales del Estado costarricense moderno.