Casa Presidencial respondió a través de un comunicado a las declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien afirmó que un asesor y un ministro del actual Gobierno son “cercanos” a Celso Gamboa.

“Ni el mandatario ni Casa Presidencial responden a chismes, insinuaciones o habladurías como las expresadas por Zúñiga”, señalaron.

Además, en la misiva, la Presidencia indicó que el presidente Rodrigo Chaves solicitará cuentas a los funcionarios señalados si Zúñiga “tiene la valentía de dar nombres”.

El pronunciamiento surge luego de que varios medios consultaran al Poder Ejecutivo sobre la supuesta relación de miembros del Gobierno con el exmagistrado, quien permanece detenido mientras se tramita su extradición a Estados Unidos.

“Claro, tiene una relación muy, muy estrecha con un asesor directo del presidente de la República, son amigos. Y también tiene una relación muy, muy directa con un ministro actualmente del gabinete del señor presidente”, dijo Zúñiga en entrevista con Portavoz.

Por su parte, este medio de comunicación consultó al director de la Policía Judicial si esos vínculos que indica están en investigación aparte.

A lo que el funcionario indicó: “De momento no me puedo referir a ello”, por lo que no descarta ni confirma que se realicen estas acciones judiciales.