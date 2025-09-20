El presidente de la República, Rodrigo Chaves, desmeritó la denuncia presentada por Christian Bulgarelli en su contra por presuntas amenazas para que cambiara su declaración en el caso BCIE y así evitar el levantamiento de la inmunidad.

Según afirmó el mandatario en un video difundido por Casa Presidencial, la tesis utilizada por “el testigo de la corona” de la Fiscalía carece de sustento, ya que ha cambiado de versión en varias ocasiones.

“¿A cuál Christian Bulgarelli le creemos? ¿Al que filma a su papá anciano amenazándome? ¿O al que jura que sí y después jura que no? ¿Al que dice que lo amenazaron hace meses, pero hasta que el BCIE le dijo: ‘usted tiene que pagar cientos de miles de dólares’? Ahí sí empieza, meses después, a decir que lo amenazaron. Ahorita va a denunciar que los aguaceros son culpa mía. No, no, este señor yo no sé qué le pasó”, subrayó Chaves.

Bulgarelli relató que mientras se encontraba en la Fiscalía General este lunes recibió llamadas y mensajes de WhatsApp dirigidos a su hermano, en los que continuaban las advertencias.

La denuncia surgió luego de que trascendiera en la prensa un comunicado de Erwen Masís, representante del Gobierno ante el BCIE, donde hablaba de embargar bienes del testigo y llevarlo a un arbitraje internacional en Francia. El denunciante aseguró que Masís ofreció una supuesta “paz” en nombre del presidente, acompañada de un audio de Chaves con alusiones a “enterrar las hachas de guerra”.

De acuerdo con la declaración presentada, el 30 de junio Masís se reunió con el hermano del testigo en un hotel capitalino, donde advirtió que “el fiscal no llega a noviembre” y que, de no cambiar la versión, enfrentarían consecuencias como el cobro de $405.000 vinculados con un contrato del BCIE.

“Erwen le dice a mi hermano que, en la cena que le hicieron a Bukele en el Teatro Nacional, vino un alto funcionario de la compañía donde trabaja mi esposa y que con solo una llamada la podían afectar”, indicó Bulgarelli.

El denunciante recordó que esta sería la tercera vez que se utiliza al BCIE como herramienta de presión en su contra.

Mencionó un comunicado emitido en enero de 2024 tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa, la sanción divulgada por el banco en marzo de ese mismo año y un embargo preventivo anunciado el pasado 27 de junio, mientras los diputados estudian los votos sobre la inmunidad presidencial.

Ante este panorama, solicitó medidas de protección y reiteró que las amenazas provienen directamente de Chaves a través de Masís. Este medio intentó conversar con el funcionario del BCIE, no obstante, no se pudo contactar.