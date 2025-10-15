El presidente Rodrigo Chaves iniciará hoy un nuevo modelo de conferencia de prensa semanal, con los mismos protagonistas, pero con una receta diferente.

Ahora ya no serán transmitidas por medio de las redes sociales de Casa Presidencial, en acatamiento a las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) bajo el escenario de la “veda electoral” iniciada este mes.

Según explicaron desde Zapote, los temas a tratar serán la disminución del desempleo, el crecimiento de la actividad económica, los avances en obras públicas en el sector de Cambronero, el criterio del Gobierno ante un proyecto de ley sobre la producción arrocera, las Jornadas 4-3 y el fallo acerca de la colocación de televisores y microondas en celdas de Máxima Seguridad.

Pese a que habrá espacio para cinco preguntas directas al mandatario, no se realizará la tradicional “zona mixta”, espacio donde la prensa podía tener acercamiento con los jerarcas de las diferentes carteras para aclarar todo tipo de temáticas relevantes para la ciudadanía.

Con esta nueva cita, la ausencia de Chaves ante las cámaras los miércoles solo duró 15 días, pues el primero de octubre dio la que sería su “última conferencia de prensa”, para volver ahora en otro espacio y así esquivar las regulaciones impuestas por el Tribunal. De esta forma, se busca mantener abierto el principal canal de difusión que tiene la Presidencia para enviar su mensaje a la población, aunque el hecho de que no sea por los perfiles oficiales podría restarle alcance

Incluso, el politólogo Sergio Araya considera que el nuevo formato podría acelerar la caída de audiencia, que ya venía en descenso en cuanto al nivel de interés y participación ciudadana.

“Evidentemente podría tener un impacto en cuanto al alcance, en cuanto al nivel de reacciones, de interacciones y, por supuesto, eso era lo que en algún momento ya preveía Casa Presidencial y de ahí su intento hasta el último momento de mantener la posibilidad de seguir transmitiéndolas, por lo menos, a nivel de las plataformas digitales oficiales”, manifestó Araya a Diario Extra.

Cabe resaltar que, a pesar de que se transmita en otras páginas, las prohibiciones impuestas por la ley sobre lo que tiene vedado hacer el Poder Ejecutivo para no caer en beligerancia política siguen rigiendo, por lo que el TSE deberá supervisar que se cumpla esta veda.