Rodrigo Chaves está a siete meses de entregar la presidencia de la República, sin embargo, antes de dejar el poder deberá afrontar un proceso inédito: la segunda solicitud de levantamiento de su inmunidad, que lo protege contra investigaciones de índole legal.

Aunque los diputados le negaron a la Fiscalía la posibilidad de llevar a juicio el caso por el supuesto delito de concusión, ahora es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien pide retirar el fuero para proceder con la investigación. Serán los legisladores quienes definan el futuro político del mandatario.

Pese a que este tipo de sanciones existen desde hace casi un siglo, es la primera vez en la historia del país que se inicia un proceso de este tipo contra un presidente en ejercicio.

“Va a ser el mismo procedimiento que se hizo con el tema del Código Penal del delito de concusión. En caso de que el presidente sea hallado culpable de beligerancia política, estaremos ante una situación donde él debe ser destituido del cargo y también sería inhabilitado de dos a cuatro años del ejercicio de la función pública; nos encontraríamos en una situación muy particular”, subrayó el abogado constitucionalista Esteban Valverde.

Una vez se tome una decisión en los próximos meses (no hay fecha límite para resolver el caso), el expediente pasará a los magistrados del ente electoral, quienes deberán analizarlo y emitir una resolución.

Si el fuero no se levanta, la investigación quedará suspendida hasta que el presidente pierda la protección especial, es decir, en mayo del próximo año.

Un detalle relevante es que, si se levanta la inmunidad y el TSE declara culpable a Chaves por beligerancia política, las aspiraciones de Laura Fernández quedarían truncadas, ya que ella aseguró que lo nombraría como su ministro de la Presidencia.

¿Por qué se le investiga?

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo o funciones para favorecer a un partido o participa en actividades de carácter electoral.

Este comportamiento está prohibido por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, que busca garantizar que el voto ciudadano sea libre y no esté influenciado por acciones de instituciones o empleados públicos.

Además, el artículo 146 del Código Electoral impide a los servidores del Estado involucrarse en actos partidarios, asistir a reuniones políticas, exhibir símbolos o distintivos de partidos en sus viviendas o vehículos, aprovechar su cargo para beneficiar a alguna agrupación o expresar públicamente afinidad con una organización política.

Según informó el TSE, Chaves acumula cerca de 24 denuncias en su contra, 15 de ellas agrupadas en el expediente remitido a los diputados.

Cuestionamientos al proceso

Mientras varios candidatos presidenciales y diputados de oposición ven con buenos ojos el proceso impulsado por el Tribunal, el oficialismo ha criticado la solicitud.

José Miguel Villalobos, candidato a diputado y representante legal del mandatario, calificó la medida como “un grosero saludo a la bandera”.

“Ni la Constitución ni la ley le otorgan competencia al TSE ni al Congreso para sancionar al presidente por presuntos actos de beligerancia política. Esas eventuales acciones no constituyen delito, por lo que no procede la remoción del fuero de improcedibilidad penal ni se puede sancionar al mandatario ante la carencia de una norma competencial expresa”.

El analista político Mario Quirós compartió un criterio similar y tildó de “jurídicamente equivocada” la petición del TSE, argumentando que la Constitución establece una excepción explícita para el presidente.

Quirós detalló que, aunque el Tribunal puede investigar, la sanción final corresponde a la Asamblea Legislativa, ya que no existe una norma que autorice al TSE a destituir al mandatario.

Natalia Díaz Unidos Podemos “Rodrigo Chaves no es candidato a la Presidencia. La gente espera seriedad, quiere propuestas reales, soluciones concretas, está harta del show, de las distracciones y las excusas. Si el TSE solicitó el levantamiento de inmunidad, que la Asamblea lo resuelva conforme a derecho”.

Álvaro Ramos PLN “El oficialismo cree que las leyes son una sugerencia. El TSE está indicando que hay indicios de beligerancia política, algo que puede desnivelar la cancha de todo el proceso electoral y distorsionar la voluntad del pueblo costarricense cuando vaya a las urnas”.

Juan Carlos Hidalgo PUSC “Lo he dicho y lo repito, un presidente no puede estar por encima de la Ley. Una vez más, los diputados tienen la oportunidad de reivindicar el Estado de derecho y que el presidente sea tratado ante la ley, como cualquier ciudadano, sin privilegios”.