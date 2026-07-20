Chaves acusa de “mociones filibusteras” tras encuentro con diputados

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, se reunió este lunes con los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Asamblea Legislativa, en un encuentro que, según explicó, estuvo enfocado en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la fracción de Gobierno.

Chaves descartó que la cita tuviera como objetivo definir una nueva estrategia legislativa y señaló que la agenda del Congreso también depende de las decisiones que adopten el Directorio Legislativo y las comisiones.

“Esta fue una reunión no de estrategia legislativa, sino de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los 31 diputados de la fracción”, manifestó el jerarca.

El ministro indicó que el Directorio define los proyectos que se incorporan al orden del día, mientras que las comisiones legislativas determinan cuáles iniciativas se archivan y cuáles avanzan al Plenario.

“El Directorio decide qué se pone a despacho en la corriente legislativa y las comisiones deciden qué se archiva y qué va a Plenario”, afirmó.

Chaves aseguró que la estrategia de la presidenta Laura Fernández se mantiene sin cambios y continuará centrada en impulsar proyectos que el Gobierno considera prioritarios para el país.

Sin embargo, acusó a las fracciones opositoras de obstaculizar deliberadamente esas iniciativas mediante la presentación de mociones.

“La estrategia de la señora presidenta es la misma: enfocarse en grandes proyectos país que están siendo obstaculizados a propósito y democráticamente mediante las mociones filibusteras que utiliza el bloque que ellos llaman democrático y yo llamo ‘pseudocomunista’”, expresó.

El jerarca también se refirió a un encuentro que sostuvo con el diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Álvaro Ramírez, la que calificó como un “verdadero fracaso”.

“Traté con Álvaro Ramírez y fue un verdadero fracaso. No duré ni cinco minutos en decirle: ‘Señor, para perder mi tiempo, mejor me paro y me voy’”, relató Chaves.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre los proyectos específicos discutidos durante la reunión con la bancada oficialista.