El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó a las exdiputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas y Carolina Delgado.
El mandatario aseguró que ellas “vieron la luz” y por eso fueron expulsadas de la bancada verdiblanca.
La intervención se hizo en el inicio de la conferencia de prensa en Puntarenas en su última gira por la provincia.
Chaves destacó a diputados salientes y entrantes de la Asamblea Legislativa.
A Carolina Delgado le dio la bienvenida diciendo que “lavó su pecado original” al salirse de Liberación.