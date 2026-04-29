El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó a las exdiputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas y Carolina Delgado.

El mandatario aseguró que ellas “vieron la luz” y por eso fueron expulsadas de la bancada verdiblanca.

Conferencia de prensa en Puntarenas. Foto: Wilbert Hernández.

La intervención se hizo en el inicio de la conferencia de prensa en Puntarenas en su última gira por la provincia.

Chaves destacó a diputados salientes y entrantes de la Asamblea Legislativa.

Conferencia de prensa en Puntarenas. Foto: Wilbert Hernández.

A Carolina Delgado le dio la bienvenida diciendo que “lavó su pecado original” al salirse de Liberación.