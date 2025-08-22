El presidente Rodrigo Chaves aseguró que la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público “es un montaje descarado” justificado en las supuestas inconsistencias del testimonio de Christian Bulgarelli, quien figura como “testigo de la Corona” en el Caso BCIE.

Según sostiene el mandatario, el proceso se trata de una persecución política en su contra, que estaría orquestada por el Poder Judicial a través del fiscal general Carlo Díaz.

“Quieren amenazarme con un montaje descarado, el país entero lo observa. Les expuse verdades incómodas cuando fui a la Corte, el Estado tiene tres partes y lamento que dos de esas partes están claramente atrofiadas y debemos reformarlas”, aseguró.

Chaves aprovechó para reiterar su mensaje crítico a órganos de control como la Contraloría General de la República (CGR) y la Sala Constitucional a los cuales responsabilizó de proteger una “red de cuido”.