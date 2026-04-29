Chaves a diputados oficialistas: “Esta es la gente buena que hubo”

Con la presencia de diputados salientes y diputados entrantes, afines al Gobierno, el presidente Chaves destacó la labor de los legisladores.

El mandatario reconoció la labor de diputados de la actual Asamblea Legislativa como Pilar Cisneros, pero además de quienes estuvieron como ministros y ahora serán diputados, como Marta Esquivel.

Conferencia de prensa en Puntarenas. Foto: Wilbert Hernández.

Chaves pasó a los congresistas al frente durante el inicio de la conferencia de prensa en Puntarenas.

“El grupo de los 8. Nos resultaron dos Judas mujeres”, afirmó el mandatario haciendo referencia a la bancada oficialista de la actual legislatura.

Este primero de mayo habrá nuevos diputados, donde destaca la presencia de 31 congresistas oficialistas.