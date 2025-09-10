El presidente Rodrigo Chaves aseguró en conferencia de prensa que Rodrigo Arias “sigue haciendo lo que le da gana” en la Asamblea Legislativa.

Esto mientras fue consultado sobre si asistirá o no a la Asamblea Legislativa el próximo 22 de setiembre para conocer la decisión si le levanta o no el fuero legislativo.

“Rodrigo Arias sigue haciendo lo que le da la gana, yo tengo que ver si honro esas ocurrencias, prepotencias, cosas que hace él con mi presencia y tengo que valorar, no que es mejor para Rodrigo Chaves”, dijo el mandatario.

El presidente también anunció que sigue en duda de su participación el 22 de setiembre y que, pocos días antes de la fecha, dará detalles al respecto.

Chaves, además, dijo que los diputados, voten a favor o no de levantarme la inmunidad, “se metieron en un zapato”.

Grupo Extra le consultó a Arias sobre una reacción a las declaraciones del mandatario, sin embargo, al cierre de la nota, no hubo respuesta.