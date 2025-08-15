Jorge Chavarría, exfiscal general de la República, cuestionó las modificaciones implementadas en el Servicio Nacional de Guardacostas, incluyendo los cambios en algunas bases ubicadas en el Pacífico.

Así lo expresó durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en respuesta a consultas de varios legisladores.

“No sé qué razones se consideraron para tomar la decisión de trasladarlas. Personalmente, creo que tanto la costa Atlántica como la Pacífica deben ser fortalecidas. No fue la mejor decisión”, afirmó. Durante su intervención, Chavarría mencionó que tenía conocimiento de casos en los que oficiales mantenían relaciones inapropiadas en las zonas donde estaban asignados. “Había reportes sobre vínculos indebidos entre policías que laboraban en Guardacostas. Al estar las bases en la costa, las relaciones que mantenían los fines de semana se daban en el mismo entorno donde ocurría la contaminación”, explicó.

Además, identificó las que considera las principales rutas marítimas de ingreso de droga al país.

“La violencia en la costa Atlántica se concentra en Limón, Siquirres, Pococí, Guácimo, Pocora y Sarapiquí. Esa es una zona marcada por el derramamiento de sangre”, señaló. Chavarría destacó que Sarapiquí, pese a registrar pocos homicidios, tiene salida hacia Tortuguero, lo que podría evidenciar la presencia de alguna estructura narco.