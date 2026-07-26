Chats de “Pecho de Rata” revelan cómo se refería a “Diablo”

Las conversaciones analizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro del caso Riverside revelaron la forma en que Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, se refería a Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”.

De acuerdo con el informe policial, López Vega utilizaba los términos “el primo” y “el familiar” para mencionar a Arias Monge durante sus comunicaciones con Delgado Mora, alias “Mister Músculo” o “Mr.”.

Los mensajes forman parte del denominado chat 96, una conversación relacionada, según los investigadores, con la venta, el almacenamiento y la distribución de sustancias psicotrópicas.

El análisis señala que Delgado Mora comenzó a comunicarse directamente con “Pecho de Rata” pocos días después de que este saliera de prisión, el 10 de diciembre de 2023.

El 13 de diciembre de ese año, Delgado felicitó de manera cordial a López Vega por su liberación. Durante la conversación, “Pecho de Rata” comentó que había permanecido preso durante “nueve años y unos meses”.

Ante esto, Delgado Mora respondió: “Ahora va a ser más fuerte”, frase que, según el análisis del OIJ, hacía referencia al poder que mantenía López Vega dentro de la dinámica criminal.

“Agarra el helicóptero del primo”

En otro de los audios incorporados al informe, “Pecho de Rata” invitó a Delgado Mora a participar en una actividad familiar y utilizó el término “primo” para referirse, presuntamente, a Alejandro Arias Monge.

“Usted sabe cómo es, ahí agarra el helicóptero del primo y se viene”, manifestó López Vega.

Delgado Mora respondió que ese “primo” únicamente tenía “chanchos y mulas”. Para los investigadores, este intercambio permitió identificar uno de los seudónimos empleados por “Pecho de Rata” para mencionar a “Diablo”.

Alejandro Arias Monge alias “El Diablo”. Foto: OIJ.

Posteriormente, en otras conversaciones, López Vega también habría utilizado el término “el familiar” para referirse a Arias Monge.

Estos sobrenombres fueron tomados en cuenta por los agentes durante el análisis de las comunicaciones y el establecimiento de los vínculos entre ambas estructuras criminales.