Chatarreras: robo de patrimonio y vínculo con droga bajo la lupa

Un total de 47 centros de acopio, conocidos popularmente como “chatarreras”, fueron fiscalizados por la Policía Municipal de San José durante 30 días.

Las autoridades señalaron que a pesar de que el negocio es lícito, en algunos lugares han detectado que reciben objetos sustraídos, muchas veces provenientes de personas consumidoras de drogas.

Durante el mega operativo, nueve de estos negocios fueron clausurados, mientras que otros 17 recibieron prevenciones para corregir las irregularidades actuales.

Además, se impuso un monto total de ¢9,7 millones en multas en los locales donde se encontraron anomalías.

“Hay múltiples denuncias alrededor de la operación de estas actividades, la recepción de objetos que son patrimonio público como barandas, puentes y señales de tránsito, aunque cada vez es más difícil encontrar los artículos en estos centros”, dijo Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Las autoridades confirmaron que como parte de las sanciones también se ejecutaron tres cierres temporales y decomisos de placas de algunos vehículos como motocicletas.

Las multas impuestas por la municipalidad tienen que ver, en todos los casos, con faltas a la normativa de protección del medio ambiente, gracias a una nueva reglamentación aprobada por la institución.

“La problemática más sentida tiene que ver con la gran cantidad de adictos y personas adultas en situación de calle que circulan y se concentran alrededor de estas chatarreras donde llevan lo sustraído y obtengan dinero para la compra de drogas”, agregó.

Negocios son lícitos

Solano resaltó que la figura de estos centros de acopio es lícita, por lo que la pretensión de las personas que denuncian, de cerrar todas las chatarreras es “inviable”.

“Lo que es ilícito es la receptación de objetos robados producto del patrimonio público y cualquier objeto metálico que pueda ser convertido en bronce, lo que es ilegal es esa comercialización de bienes robados”, agregó.

El jefe policial señaló que también es importante que estos establecimientos no operen en zonas residenciales o barrios, donde pueda existir una afectación a los vecinos por la llegada de camiones o personas en situación de calle.

Por otra parte, explicó que las acciones desarrolladas durante los últimos 30 días no van a quedar ahí, sino que se continuará con una “fiscalización constante”.

Pagaban con droga

Marcelo Solano detalló que durante estos operativos se percataron de un caso donde en un lugar recibían la chatarra donde pagaban con droga.

“Eso estaba dirigido específicamente a personas en condición de calle que veían en esta forma la posibilidad de mantener el vicio. Es un caso aislado, pero que ocurre”, explicó.

El director policial señaló que casos como estos fundamentan la fiscalización constante por parte de las autoridades policiales.

“Las sanciones pueden ser en dos líneas, administrativas y penales. En las penales van a requerir de una investigación previa, son casos complejos, donde el negocio podría derivar en una estructura criminal”, agregó.

Resultados de operativo

• 30 días de acciones

• Policía Municipal, Inspección

Ambiental y Departamento de Patentes

• 47 centros de acopio fiscalizados

• 17 con prevenciones

• 9 fueron clausurados

• 3 cierres temporales

• Multas por un monto total de

¢9,7 millones