Un bebé fue habría sido registrado recientemente con el nombre Chat Yipiti, inspirándose en la reconocida inteligencia artificial de OpenIA.

El hecho se registró en Cereté de Córdoba, en Colombia, y según medios internacionales el registro tuvo lugar el viernes 15 de agosto.

Chat Yipiti se suma a una lista de nombres inusuales que se han registrado a lo largo del continente americano, pero sobre todo en Colombia.

En este país los padres tienen libertad completa en elegir los nombres de sus hijos, menos cuando las autoridades consideren que el nombre atente contra la dignidad del menor.

Ejemplos de nombre vetados:

Miperro.

Satanás.

Warnerbro.

El caso de Chat Yipiti muestra el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, y sobre todo este reconocido modelo de OpenIA.