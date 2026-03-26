Un costarricense de apellidos Solórzano Campos, de 54 años, se convirtió este jueves en el extraditable número 18 solicitado por las autoridades de Estados Unidos, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue detenido por agentes de la Oficina contra el Crimen Organizado en el sector de Corredores, en la zona sur del país. El sospechoso es abogado de profesión y es conocido con los alias “Chanchita” o “Wakanda”.

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“De acuerdo con los requerimientos del Gobierno de los Estados Unidos y a instancias del Tribunal Penal de San José, esta persona estaría vinculada con tráfico internacional de drogas, en una ruta que se establece desde Costa Rica con vínculos en varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos”, indicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Las autoridades también señalaron que el requerimiento está relacionado con el estado de Texas, por lo que el sospechoso fue trasladado hacia San José para realizar las diligencias judiciales correspondientes dentro del proceso de extradición.