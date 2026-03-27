“Chanchita” es el extraditable número 18

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un costarricense de apellidos Solórzano Campos, de 54 años, conocido con los alias “Chanchita” o “Wakanda”, se convirtió este jueves en el extraditable número 18 solicitado por Estados Unidos, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hombre, abogado de profesión, fue detenido por agentes de la Oficina contra el Crimen Organizado del OIJ en el sector de Corredores, en la Zona Sur del país.

“De acuerdo con los requerimientos del gobierno de los Estados Unidos y a instancias del Tribunal Penal de San José, esta persona estaría vinculada con tráfico internacional de drogas, en una ruta que se establece desde Costa Rica con vínculos en varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos”, indicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Las autoridades señalaron que el requerimiento está relacionado con el estado de Texas, por lo que Solórzano fue trasladado hacia San José para continuar con el proceso judicial correspondiente.

El sospechoso fue trasladado en helicóptero desde Corredores hasta San José, donde quedó a las órdenes del Tribunal competente para que se definan las medidas privativas de libertad mientras avanza el proceso de extradición.

“Lo ponemos a la orden del Tribunal para que se giren las medidas correspondientes privativas de libertad y aquí inicia el proceso, como ha ocurrido con los otros extraditables”, explicó Soto.

El funcionario agregó que el procedimiento contempla informar formalmente al gobierno de los Estados Unidos y continuar con las diligencias legales que, en casos anteriores, han tardado varios meses.

Diputado electo reconoce cercanía

Tras la detención, el diputado electo José Miguel Villalobos, del partido Pueblo Soberano, reconoció públicamente que conoce al detenido y que en el pasado lo representó como abogado.

“Hoy detuvieron a un colega en la Zona Sur para iniciar los trámites de extradición a EE. UU. Lo representé en dos procesos penales de los que salió absuelto en firme. Nunca he sido socio ni llevado casos con él; conozco y aprecio a su familia y espero que se aplique adecuadamente el derecho a su situación legal”, escribió Villalobos en sus redes sociales.