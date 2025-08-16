La Junta de Protección Social (JPS) anunció los resultados de la Lotería Popular “Chances” N° 6.965.
Las series ganadoras de este viernes 15 de agosto son:
Primer premio
- Número 22.
- Serie 410.
- Paga ₡120 millones por emisión.
Segundo premio
- Número 93.
- Serie 101.
- Paga ₡37 millones por emisión.
Tercer premio
- Número 52.
- Serie 678.
- Paga ₡9 millones por emisión.
El número duplicador fue el 58 y otorga ₡15.000 por emisión.
El acumulado para el próximo sorteo está en ₡275 millones en 2 emisiones.