El equipo Colono Bikestation Kölbi anunció la salida de su entrenador, el exciclista José Adrián “Champulón” Bonilla. En un comunicado dijeron que “luego de cinco años de trabajo y grandes logros dejará su cargo como entrenador del equipo élite masculino, al finalizar el mes de agosto, por proyectos personales. ¡Gracias, Txchampu, por estos años de entrega, liderazgo y pasión. Fuiste clave en cada victoria, cada jersey y cada sueño alcanzado. Esta siempre será tu casa!”.

La voz de “Champu”

Por medio de un video en las redes sociales del equipo el popular “Champu” se despidió. “Bueno creo que es algo que nadie se esperaba, pero en las últimas semanas me han aparecido opciones de hacer realidad unos proyectos personales y es un momento en el que se prestaba para tomar la decisión. Lo venía meditando desde hace algún tiempo. Junto con mis seres queridos decidimos que era la mejor opción”.

Recalca que el ciclismo ha sido su vida y le ha dado todo lo que tiene, mucho o poco. Seguirá vinculado “solo que desde otras trincheras”, menciona. “Conseguimos muchos éxitos y el más significativo fue lograr el tricampeonato de ruta con Jason Huertas, porque nadie lo esperaba y corrimos como equipo. El momento más difícil fue cuando ‘Checo’ perdió la camisa amarilla en el Cerro y perdimos la Vuelta a Costa Rica, pero es parte de lo que hace grande a este Deporte”, finalizó Bonilla.