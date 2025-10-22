Barcelona, España, AFP. – El FC Barcelona y el PSG se dieron gusto goleando en Champions, ante Olympiakos y Bayer Leverkusen.

Los españoles dieron cuenta de los griegos 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López. El jugador andaluz (7, 39) firmó un doblete en la primera mitad, diferencia que redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal.

Fermín selló su hat-trick en el minuto 76. Lamine Yamal, de penal (68), y Marcus Rashford (74, 79) se unieron también a la fiesta ante el conjunto de El Pireo, dirigido por el español José Luis Mendilibar.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).

Campeón arrollador

El Vigente campeón y líder, el París Saint-Germain dio un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90′) pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado a la Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

Los resultados

Barcelona – Olympiacos 6-1

Kairat Almaty – Pafos FC 0-0

Arsenal – Atlético 4-0

B. Leverkusen – PSG 2-7

Copenhague – Borussia Dortmund 2-4

Newcastle United – Benfica 3-0

PSV – Nápoles 6-2