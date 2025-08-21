Los cinco sospechosos detenidos el martes durante los allanamientos vinculados al caso conocido como “Champion” quedaron en libertad, luego de que el Ministerio Público decidiera no solicitar medidas cautelares en su contra.

Según indicó la abogada defensora, Nicole Rivera, quien también explicó que tras la indagatoria y el análisis de los elementos recabados, la Fiscalía determinó que no era necesario pedir restricciones.

Lea Más: Alias “Champion” con fincas valoradas en ¢80 millones

“Después de los allanamientos de ayer fue una decisión por parte del Ministerio Público. Analizado una vez los elementos correspondientes, tomaron la determinación de no solicitar ningún tipo de medidas cautelares en contra de mis representados”, señaló Rivera.

La litigante agregó que representa a Araya Castillo, a su esposa y a un tercer imputado, y confirmó que todos los detenidos quedaron en libertad, sujetos al proceso judicial.

Los allanamientos formaron parte de una investigación que sigue en curso y que mantiene bajo la lupa a varias personas relacionadas con el caso “Champion”.