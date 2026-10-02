Chacón asume la Comisión de Arbitraje para potenciar el VAR

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Miguel Ángel Chacón asume la Comisión de Arbitraje con la meta de potenciar el arbitraje costarricense, así lo mencionó en su presentación oficial.

En sus primeras valoraciones, el nuevo jerarca resaltó las virtudes de la estructura del fútbol costarricense y la proyección que busca imprimirle a su gestión.

“Es un arbitraje importante en Concacaf, es de los tres países que tienen VAR, una perfecta estructura; vengo a sumarme a lo que tienen y a potenciar el arbitraje costarricense para que tengamos una liga fuerte y más presencia en mundiales”, dijo.

Al abordar la implementación de la tecnología y la resistencia al cambio, Chacón hizo hincapié en la curva de aprendizaje que exige el arbitraje moderno.

“En cualquier circunstancia, la adaptación y la resistencia al cambio… fue una curva de aprendizaje, pero el que no se adapta muere”, explicó.

Sobre el nivel de los réferis locales, el dirigente ofreció un diagnóstico favorable y reflexionó acerca de la convivencia inevitable con la equivocación en la cancha.

“El diagnóstico es bueno, todos los árbitros ticos que han ido son buenos”, explicó.

A esto añadió sobre la presión del arbitraje que “vivimos y dormimos con el error al lado”, por lo que la prioridad tras una falla debe ser “prepararnos para lo que sigue”.

Con la mirada puesta en profesionalizar el arbitraje local y optimizar los tiempos de revisión del VAR, la incorporación de Chacón inicia un ciclo orientado a elevar el estándar técnico y la formación continua de los réferis costarricenses.