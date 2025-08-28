La Contraloría General de la República (CGR) asegura que los datos presentados por el Ministerio de Hacienda, en relación con la robustez y la realidad económica del Estado, no son del todo verdaderos.

Según el informe realizado por el ente contralor, los números presentados por la cartera no reflejan de forma razonable la situación financiera del país debido a “incorrecciones materiales y generalizadas” que afectan la confiabilidad y utilidad de la información reportada.

“Se detectaron diferencias, omisiones y situaciones de incertidumbre que afectan cuentas por

cobrar, bienes no concesionados y concesionados, inversiones patrimoniales, deudas a corto y

largo plazo, provisiones y reservas técnicas, así como el reconocimiento de ingresos y gastos“, reza el texto.

Entre los hallazgos más polémicos está la exclusión de 7 entidades públicas (como el Sinac, el Museo Nacional y el Museo de Arte Contemporáneo) por inconsistencias o incumplimientos, así como eliminaciones incompletas de saldos recíprocos que generaron diferencias por ¢5,8 billones.

Además, la CGR detectó un desorden en el registro de bienes del Estado: más de 3.500 terrenos de centros educativos sin inscribir a nombre del Ministerio de Educación Pública, activos mal clasificados, carreteras sin contabilizar desde 2015 y revaluaciones por ¢5,7 billones sin sustento técnico.

El informe también revela graves discrepancias financieras: el Fodesaf y Hacienda registran una diferencia de ¢1,029 millones en transferencias por cobrar y pagar; la deuda del Estado con la CCSS muestra un desfase de ¢3,2 billones; y los ingresos tributarios se reconocen con base en efectivo y no al devengo, lo que distorsiona los resultados.

La Contraloría concluyó que la Dirección General de Contabilidad Nacional no garantizó un proceso de consolidación confiable, por lo que los estados financieros del Gobierno carecen de validez técnica y normativa.