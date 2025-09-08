La Contraloría General de la República advirtió que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope S.A.), como entidad estratégica para el abastecimiento energético del país, enfrenta riesgos en materia de seguridad de la información que podrían impactar la continuidad de sus servicios y la resiliencia nacional.

El informe explica que las instituciones públicas dependen de sus sistemas informáticos para recopilar, procesar, almacenar y comunicar datos críticos, por lo que la protección de esta información es clave ante amenazas como accesos no autorizados, pérdida o divulgación indebida.

En el caso de Recope, la CGR subraya que vulnerabilidades en sus controles podrían afectar no solo la distribución de combustibles, sino también sectores productivos y la seguridad nacional.

“Eventos adversos en materia de seguridad de la información pueden menoscabar la seguridad nacional, la resiliencia energética y la operatividad de los sectores productivos”, indica el documento.

No obstante, la auditoría concluye que “los controles de seguridad de la información implementados por Recope S.A. no cumplen en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico aplicable”.

“… Lo que implica una limitada capacidad de respuesta y recuperación ante incidentes, y aumenta la

vulnerabilidad de los sistemas críticos a ataques y accesos no autorizados, comprometiendo la

integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información”, agrega.

Según el órgano contralor, esta deficiencia limita la capacidad de respuesta y recuperación de la institución ante incidentes, además de exponer sus sistemas críticos a ataques cibernéticos y accesos indebidos que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La Contraloría enfatizó que Recope debe adoptar medidas inmediatas para fortalecer sus mecanismos de protección digital, en línea con el marco normativo y las mejores prácticas internacionales, a fin de garantizar la seguridad y continuidad de los servicios que presta al país.

Diario Extra intentó conocer la posición de la refinadora, sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.