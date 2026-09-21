CGR alerta sobre severos atrasos y sobrecostos en red eléctrica del ICE

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló deficiencias en la planificación y ejecución de la red de transmisión eléctrica a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), advirtiendo el riesgo de que la infraestructura se transforme en un cuello de botella para la incorporación de energías renovables y la descarbonización.

La alerta coincide con duras críticas de la presidenta Laura Fernández Delgado hacia el Partido Liberación Nacional (PLN) por frenar la reforma al sector eléctrico.

Obras con retrasos y sobrecostos millonarios

El estudio del órgano contralor (DFOE-SOS-IAD-00005-2026) determinó un incumplimiento generalizado en la gestión de los proyectos de transmisión. Tres de las cinco obras en etapa de inversión acumulan retrasos de entre 1,5 y 6,6 años, generando un incremento acumulado de costos por ₡13.437 millones debido a rediseños y fallas en estudios de preinversión.

Entre los casos más graves, según el informe, destacan:

Anillo Miravalles: Registra un incremento presupuestario del 95,8% (₡6.671 millones adicionales) y 2,9 años de demora tras tener que reubicar la Subestación Fortuna por falta de estudios geotécnicos previos.

Registra un incremento presupuestario del 95,8% (₡6.671 millones adicionales) y 2,9 años de demora tras tener que reubicar la Subestación Fortuna por falta de estudios geotécnicos previos. Península de Nicoya: Muestra el mayor retraso del portafolio (6,6 años) y un sobrecosto de ₡5.634 millones por inviabilidades constructivas no detectadas en la fase inicial.

Muestra el mayor retraso del portafolio (6,6 años) y un sobrecosto de ₡5.634 millones por inviabilidades constructivas no detectadas en la fase inicial. Subestación Moín: Acumula 1,5 años de atraso y un sobrecosto de ₡1.131,9 millones.

Cuellos de botella y trabas a la energía limpia

La CGR determinó además que la asignación de puntos de conexión a la red de alta tensión tarda en promedio 324 días naturales (casi 11 meses).

Esta lentitud mantiene en la incertidumbre a proyectos solares como Curubandé y Chorotega, los cuales carecen de una vía de conexión técnicamente viable. A esto se suma un rezago de más de seis años en la implementación integral del modelo de servicios auxiliares entre el ICE y la ARESEP.

Fernández señala “mezquindad política” de la oposición

El diagnóstico técnico trasciende en un momento de fuerte debate político. Durante una gira por Sarapiquí, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, arremetió contra la bancada del PLN por rechazar el proyecto de ley de armonización eléctrica.

La mandataria calificó la postura del PLN como una “mezquindad política” y afirmó que en reuniones legislativas la oposición reconoce la importancia de la iniciativa, pero evita aprobarla para que el Gobierno no se atribuya el logro. Fernández enfatizó que la armonización del mercado es imprescindible para modernizar el sistema y permitir que cooperativas y empresas generen más energía limpia, empleo y desarrollo regional.