Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La música será el punto de encuentro entre la comunidad china y el público costarricense el próximo lunes 21 de setiembre, cuando se lleve a cabo la gala final de la cuarta edición del certamen China Canta Internacional América.

Foto: Redes sociales

La actividad también formará parte de la conmemoración del 77.° aniversario de la fundación de la República Popular China y se desarrollará en el Teatro del Museo de los Niños, en San José, a partir de las 6:00 p. m.

Premios para los mejores intérpretes

El concurso reconocerá el talento musical de sus participantes mediante tres premios en efectivo. El primer lugar recibirá $3.000, el segundo obtendrá $2.000 y el tercer puesto será premiado con $1.000.

La organización señaló que el encuentro busca convertirse en un espacio para celebrar la diversidad artística y fortalecer los vínculos culturales entre China y Costa Rica.

Participación de representantes de ambos países

Entre las personalidades invitadas se encuentran Wang Xiaoyao, embajadora de la República Popular China en Costa Rica, y Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

El certamen cuenta con el respaldo de la Embajada de la República Popular China y la participación de varias organizaciones de la comunidad china en el país, junto con el Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino.

La gala será una oportunidad para que el público conozca las interpretaciones de los participantes y disfrute de una actividad que reúne música, tradiciones y un intercambio cultural entre ambas naciones.

Detalles de la actividad