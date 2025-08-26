La Dirección General de Aduanas (DGA) cuenta con la potestad de ordenar cierres, por un periodo de 15 días, a los comercios que incumplan los procedimientos aduaneros.

Para el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica (OBCI-CCCR), uno de los principales focos de la reforma serán los comercios tipo outlets.

“La Cámara ha destacado la importancia de aplicar esta medida en un contexto donde el comercio ilícito de licores, cigarrillos, medicamentos o productos falsificados viene creciendo. Asimismo, se convierte en una herramienta fundamental para regular los outlets, donde en reiteradas ocasiones se ha denunciado la introducción de mercancías sin declarar y la evasión en el pago de impuestos”, declaró Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI-CCCR.

Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton, subrayó el crecimiento acelerado de los outlets en el país, donde se ofrecen productos por debajo de su valor real.

“No existe tal cosa como una paleta de productos varios, o sea, aquí todo hay que declararlo de manera individualizada. Esos han sido negocios que han venido creciendo muchísimo y están que distorsionando el comercio. Va a quedar en evidencia de que están eludiendo los controles aduaneros y eso es el principal problema. No hay igualdad de condiciones para el comercio formal contra el comercio ilícito”, comentó.

Gómez confirmó que dichos comercios forman parte del perfil inicial para las primeras fiscalizaciones.

Reviven política

De acuerdo con la política publicada por el Ministerio de Hacienda, los negocios que mantengan en inventario mercancías extranjeras sin contar con los documentos aduaneros correspondientes para el ingreso al país se verán sujetos a sanciones: multas equivalentes al valor aduanero de los productos o el cierre del local en casos de reincidencia.

“Estamos dándole vida a un artículo de ley que había sido probado y no lo habían reglamentado. Es una herramienta importantísima para que la Aduana pueda visitar comercios y solicite el documento aduanero correspondiente al respaldo de importación, el Documento Único Aduanero”, indicó Juan Carlos Gómez, director de la DGA.

El funcionario explicó que en 2022 se realizó una reforma a la Ley General de Aduanas que buscaba fortalecer el control, agilizar el comercio y combatir el contrabando y otros ilícitos tributarios.

Con la reforma se endurecieron las penas por contrabando de mercancías, es decir, las acciones que impliquen el ingreso o salida de productos del territorio nacional eludiendo el control aduanero, así como otras conductas relacionadas con bienes introducidos ilegalmente al país.

Sin embargo, el reglamento se publicó hasta 2023 y, durante el presente año, el Ministerio de Hacienda finalizó la redacción de los lineamientos que debe seguir la DGA para ejecutar los cierres de locales, en coordinación con la Policía de Control Fiscal.

“La Aduana va a tener un gran brazo de persecución del contrabando y el fraude. Podemos darle un buen soporte al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud y el MEIC para poder combatir juntos con Tributación las mercancías irregulares”, agregó Gómez.

Además, el director informó que están en proceso de definir el plan de acción, los perfiles de los negocios y la fecha en que se realizaría la primera fiscalización para estrenar el mecanismo.

Ricardo Carvajal Cámara de Comercio “Esta normativa nos genera esperanzas de que se logre reducir la impunidad en materia de comercio ilícito. Esperamos que sea utilizado para sancionar a todos aquellos negocios que incumplen las reglas, de manera que podamos promover un entorno comercial más justo en el país”.