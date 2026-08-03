Cerramos un histórico torneo en el ráquetbol

La selección masculina de ráquetbol de Costa Rica puso el broche de oro a una brillante participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de plata por equipos, tras caer 2-0 frente a México en la gran final.

En la serie por el título, el mexicano Rodrigo Montoya venció a Gabriel García con parciales de 11-6, 12-10 y 11-7. Posteriormente, Eduardo Portillo aseguró la victoria para su país al imponerse a Andrés Acuña en un intenso encuentro que se extendió a cinco sets, con marcador de 11-2, 7-11, 11-5, 10-12 y 11-6.

Aunque el oro quedó en manos de México, la plata representa otro resultado histórico para el ráquetbol costarricense, que se consolidó como una de las disciplinas más exitosas de la delegación nacional en Santo Domingo 2026.

A lo largo de las justas, Costa Rica consiguió subirse al podio en las siete pruebas del programa de ráquetbol, un hecho sin precedentes para este deporte. El momento más destacado llegó con la medalla de oro conquistada por Larissa Faeth y Andrés Acuña en dobles mixtos, donde derrotaron a la poderosa representación mexicana para romper su hegemonía en la región.

Además, la delegación nacional sumó varias preseas de bronce en las modalidades individuales, dobles y por equipos, confirmando el crecimiento sostenido del ráquetbol costarricense y su capacidad para competir de tú a tú con las principales potencias del continente.

Con la plata por equipos masculinos, Costa Rica cerró una actuación memorable que quedará marcada como una de las mejores en la historia del ráquetbol nacional dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.