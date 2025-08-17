El Municipal Liberia anunció este sábado en horas de la tarde – noche, que las entradas para el duelo ante el Deportivo Saprissa, están pronto a terminarse y será un llenazo en el estadio Edgardo Baltodano.

El partido que está pactado para este domingo 17 de agosto a las 3:00 pm, ya tiene colocadas, un total de 85% de las mismas y la localidad de platea numerada, se encuentra agotada, por lo que aún restan entradas de sol, sombra y para niños, esta última, a 5 mil colones.

Liberia llega a este partido como actual líder invicto del certamen, con 7 puntos, mientras que Saprissa es cuarto con 6 puntos, pero con una derrota, la cual se dio el domingo pasado ante Cartaginés.