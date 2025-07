Una situación que pone en jaque el derecho a la educación amenaza con afectar a cerca de 90 estudiantes en el cantón de Belén para el curso lectivo 2026, debido a la falta de cupo y limitaciones de infraestructura en el Liceo Experimental Bilingüe de Belén (LEB).

Así lo advirtió la regidora municipal Marita Arguedas, quien detalló que actualmente hay 311 estudiantes cursando sexto año en las escuelas públicas del cantón, pero el colegio apenas tiene capacidad para recibir entre 220 y 240 alumnos de nuevo ingreso.

A esto se suma un nuevo elemento, sería la aplicación de una prueba de admisión que no se había implementado antes en este centro educativo, lo que genera preocupación en padres, estudiantes y autoridades locales.

“Este año la problemática se agrava con la implementación de una prueba de admisión. Nunca se había aplicado, pero ahora se hará para el curso lectivo 2026”, explicó Arguedas.

Según relató la regidora, esta medida surge luego de que años atrás algunos estudiantes fueron rechazados por no residir en Belén, lo que llevó a varios padres de familia a presentar recursos de amparo. Tras estas acciones, se giró una directriz que establece la aplicación de exámenes de ingreso, como ya ocurre en otros colegios bilingües del país.

Además, Arguedas explicó que, si bien las autoridades del liceo dan prioridad a los estudiantes que viven en Belén, muchos de los que asisten a las escuelas públicas del cantón en realidad son de cantones vecinos, lo que complica aún más el proceso de admisión.

Ante este panorama, la Municipalidad y otros actores locales han iniciado gestiones para buscar soluciones a corto y mediano plazo. Una de las principales propuestas consiste en habilitar dos aulas adicionales de manera transitoria en el mismo Liceo Bilingüe, lo que permitiría albergar a unos 60 estudiantes más.



En este terreno se pretende construir el nuevo colegio.

Sin embargo, esta medida dependería de una fuerte articulación entre el gobierno local, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y posiblemente el apoyo del sector privado.

“Estamos valorando que el gobierno local asuma parte de los costos de construcción de esas aulas. Si no lo hacemos desde la Municipalidad, es muy difícil que el Ministerio lo resuelva en tan corto plazo”, agregó la regidora.

También se plantea, de manera paralela, retomar el proyecto para construir el Colegio Técnico de Belén, institución que fue creada en 2014 pero que aún no cuenta con instalaciones propias. El terreno se adquirió en 2020, pero no ha habido avances significativos en la infraestructura.

La regidora hizo énfasis en que esta problemática debe abordarse desde una visión comunal, dejando de lado intereses partidarios y convocando a todos los sectores del cantón: gobierno local, asociaciones, comunidad educativa y empresas privadas.

Posición del gobierno local

Tras consultas de Diario Extra a la alcaldesa del cantón belemita, Zeneida Chaves, señaló que están trabajando en conjunto con la directora regional, Alejandra Gutiérrez; el Supervisor del Circuito 07, Alejandro Rojas; y el director, Warner Alfaro.

“Actualmente, estamos a la espera de la aprobación oficial de la propuesta. Este es el primer paso necesario para poder avanzar en la búsqueda de una infraestructura física adecuada. Esta no necesariamente implica una construcción desde cero, ya que se pueden considerar otras alternativas viables.

Lo fundamental en este momento es contar con la aprobación del Colegio Académico para iniciar operaciones en el año 2026. Una vez aprobado, podremos avanzar en el desarrollo de las demás gestiones y propuestas complementarias”.

Por otra parte, las autoridades locales están solicitando audiencias con la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, para acelerar los permisos y definir la viabilidad de las soluciones planteadas. Este medio consultó al Ministerio sobre las acciones a tomar. No obstante, señalaron que no contaban con voceros disponibles, por lo que no responderían momentáneamente.

Zeneida Chaves Alcaldesa de Belén “Para mí, lo más importante y lo que me motivó a gestionar y convocar esta reunión con todos los actores responsables es la realidad que enfrentan nuestros jóvenes. Muchos de ellos no cuentan con un lugar al cual asistir para continuar sus estudios, y eso los expone a buscar cualquier excusa para abandonar el sistema educativo. Esta situación representa un riesgo altísimo: el crimen organizado se aprovecha del ocio, de la desesperanza y de la falta de oportunidades”.