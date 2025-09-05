Al menos 45 mil colegiales de entre 15 y 19 años admitieron consumir nicotina mediante vaporizadores de manera constante, es decir, minimo una vez en el último mes.

Esto representa cerca de un 13% de la población en educación diversificada, cifra que creció de forma drástica desde el 2021, cuando apenas llegaba al 4%.

La situación quedó expuesta en la IV Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas entre Estudiantes de Secundaria, elaborada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) con datos recopilados en el último año.

El panorama más alarmante, según la ministra de Salud, Mary Munive, es que un análisis del Inciensa detectó compuestos en el interior de estos productos “que muchos ni siquiera tienen la capacidad de caracterizarse de lo extraños que son”.

“Vean las gráficas, uno de cada siete estudiantes utiliza vaporizadores. Nuestra gran preocupación es que están consumiendo a la libre, una población que esta en proceso de desarrollo, la que todavía no ha terminado de formarse y que va a sustituir a los futuros líderes de la patria”, señaló Munive.

Crece la preocupación

Ante estos resultados, la Red Nacional Antitabaco (Renata) advirtió que el país enfrenta “una epidemia respiratoria” producto de la popularización de los vaporizadores.

“La realidad es que nuestros niños, adolescentes y jóvenes están comprando ‘vapes’ por moda y están recibiendo publicidad prohibida vía internet, redes sociales, influencers y hasta en las cajas de los supermercados”, alertó Nydia Amador, presidenta de Renata.

En esa misma línea, el doctor Jeancarlo Córdoba, experto en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, advirtió que uno de los principales riesgos es la rápida y masiva difusión de estos dispositivos en la cultura costarricense.

“Urge un monitoreo estricto por parte de las autoridades de salud que prevenga la exposición de menores de edad a estos productos, que se comercializan con colores y sabores atractivos para esta población”, subrayó.

Expulsados por vapear

Ante esta problemática, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recordó a los estudiantes que, si se les sorprende con estos dispositivos, serán expulsados del centro educativo por un periodo de 15 días y se exponen a una reducción de 20 puntos en la nota de conducta.

“El sistema educativo no puede ser indiferente ante un problema que afecta directamente la salud y el futuro de nuestra juventud. Por eso reforzamos la prevención, la educación y también las sanciones cuando corresponda”, señaló el jerarca José Leonardo Sánchez.

Asimismo, la institución validó la obligatoriedad de revisar bolsos, maletines y objetos similares durante el ingreso y la permanencia de los estudiantes en los centros educativos.