Centros educativos registran cientos de incidentes de violencia

En los primeros seis meses de este año se atendieron 678 situaciones de violencia en centros educativos públicos del país, una cifra que ya se acerca al total registrado en todo 2024.

El dato incluye tres categorías: 190 casos de acoso escolar entre pares, 197 de violencia entre estudiantes y 291 de violencia de adultos contra estudiantes.

El registro corresponde a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP), la instancia encargada de recibir y dar seguimiento a las denuncias por convivencia escolar en todo el sistema educativo público.

Grupo Extra conversó con Ingrid Naranjo, psicóloga experta en prevención de violencias, quien calificó las cifras como “alarmantes” y señaló que es una llamada de atención que debe de intervenirse ya.

“No solo debemos enfocarnos en lo que está ocurriendo, en cómo detenerlo, contenerlo o intervenirlo, sino también mirar hacia atrás y trabajar en su prevención, para que una vez que se restablezca el periodo lectivo estos hechos dejen de ocurrir con el nivel de violencia que se está experimentando. Además, debemos atender los casos oportunamente para tratar de minimizarlos”, expresó Naranjo.

La experta añadió que estas cifras reflejan una preocupante normalización social de la agresión, un fenómeno que, a su criterio, podría estar viéndose agravado por el contexto actual que atraviesa el país.

La violencia de adultos hacia estudiantes lidera las cifras

De las tres categorías registradas, la violencia ejercida por adultos contra estudiantes concentra la mayor cantidad de casos: 291 denuncias en lo que va del año, por encima de las 197 de violencia entre pares y las 190 de acoso escolar.

Este patrón se ha repetido en los últimos cuatro años, período en el que la violencia adulto-estudiante superó siempre las 640 denuncias anuales, con un máximo de 811 casos en 2023.

Las direcciones regionales de San José Central, Heredia y San José Norte tienen la mayor cantidad de casos en las

tres categorías durante este primer semestre.

Heredia acumula 27 denuncias de violencia adulto-estudiante y 26 de violencia entre estudiantes, mientras que San José Central registra 29 casos de acoso escolar, la cifra más alta del país en esa categoría.

Le siguen Alajuela y Cartago, ambas con más de diez casos en cada una de las tres categorías durante el mismo período.

Un grupo adicional de denuncias, clasificadas bajo la categoría “anónimo” por no contar con una dirección regional definida, también aporta un número considerable de casos: 32 en violencia adulto-estudiante, 20 en acoso escolar y 13 en violencia entre estudiantes.

El comportamiento de los últimos años

El total de situaciones atendidas por el MEP alcanzó su punto más alto en 2023, con 1,696 casos, y ha disminuido de forma sostenida desde entonces: 1,461 en 2024 y 1,442 en 2025.

De mantenerse el ritmo registrado en el primer semestre de este año, el total anual se ubicaría en un rango similar al de los últimos dos años.

Ingrid Naranjo Psicóloga experta en prevención de violencias “Esto también es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Estamos sobreexpuestos a situaciones de violencia que probablemente están encontrando un catalizador en los centros educativos, porque las distintas poblaciones no están teniendo la capacidad de enfrentar, gestionar y resolver las situaciones cotidianas de una forma que no sea violenta”.

La violencia entre estudiantes es la categoría que muestra la reducción más marcada dentro del período analizado: pasó de 587 casos en 2022 a 420 en 2024 y en 2025, lo que representa una baja del 28% en tres años.

El acoso escolar, en cambio, ha mostrado un comportamiento más irregular, con un máximo de 388 casos en 2023 y un mínimo de 352 en 2024, para luego subir de nuevo a 379 en 2025.

Algunas direcciones regionales presentan variaciones que se apartan del comportamiento general.

Puriscal, por ejemplo, registró apenas un caso de acoso escolar en 2022, cifra que subió a 13 en 2023 y se ha mantenido entre cinco y once casos en los años siguientes. San José Oeste, por su parte, pasó de diez casos de acoso escolar en 2022 a 24 en 2025.