Centro turístico se pronuncia tras muerte de menor por descarga eléctrica

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El centro turístico donde falleció una menor de 12 años el pasado 20 de setiembre se pronunció en redes sociales, lamentando el incidente.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido con Keyshell, pues sabemos que una vida no tiene precio”, expresaron.

Además, mencionaron que se han acercado a los familiares de la víctima en apoyo y solidaridad ante lo sucedido.

Asimismo, el caso está siendo atendido por las vías legales; mientras tanto, se han tomado todas las medidas necesarias e incluso han revisado las instalaciones para evitar otro incidente.

Imagen tomada de redes del centro turístico

Por su parte, el negocio aclara que seguirá operando apenas cumplan con los procesos y medidas correspondientes.

El incidente

La tarde del domingo 20 de setiembre, una menor de 12 años sufrió una descarga eléctrica tras, aparentemente, entrar en contacto con un cable de electricidad en dicho centro turístico de Aserrí.

Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que se declaró sin signos vitales en la escena.

Un hombre de 32 años también resultó herido.