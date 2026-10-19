Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La atención de las actividades relacionadas con la industria Fintech quedaría bajo la conducción del Centro de Innovación Financiera (CIF) del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), luego de que ese órgano nombrara a una persona encargada de la oficina.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) analiza ahora cerrar los acuerdos que mantenía para definir la gobernanza de un grupo de trabajo dedicado a estas empresas.

“Ellos se han apropiado más de eso, tienen la plaza, la están financiando de acuerdo con sus presupuestos. Entonces, el tema de la gobernanza, en todo caso, eso lo vemos cuando viene alguna ley que modifique alguna de las leyes constitutivas de reguladores o supervisores del sistema financiero, es ahí donde se mete. No meternos en la labor del día a día del Centro de Innovación Financiera”, manifestó Róger Madrigal, presidente del BCCR, durante la sesión 6343-2026 de la Junta Directiva.

El CIF fue creado como un espacio de diálogo y consulta entre personas o empresas que desarrollan innovaciones tecnológicas en productos y servicios financieros y las autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.

La función sería orientar a quienes presentan iniciativas para que comprendan el marco normativo aplicable y evacuar dudas sobre los trámites que podrían necesitar.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, la oficina no sustituye a las superintendencias ni constituye, por sí misma, un regulador independiente.

La orientación que brinda busca facilitar el acercamiento entre los innovadores y las autoridades.

La Junta aclaró que en Costa Rica, no existe una normativa única que regule toda la actividad Fintech, sino que las iniciativas deben analizarse según el servicio que ofrecen y las disposiciones financieras aplicables.

El cambio administrativo se relaciona con acuerdos previos para definir la gobernanza del grupo de trabajo fintech y aclarar el alcance de las tareas que debía desarrollar el Banco Central.

Según explicó Celia Alpízar, secretaria general interina, el Conassif nombró recientemente a la persona responsable del CIF y entre sus labores figuran actividades relacionadas con esa industria, en las que también participan funcionarios de distintas áreas del BCCR.

La Administración del Banco Central debe presentar un informe sobre el estado de la industria Fintech y las acciones realizadas tanto por el propio Banco como por las superintendencias financieras.

El documento ya está elaborado, pero se encontraba en revisión, por lo que la Junta Directiva todavía no había decidido dejar sin efecto los acuerdos anteriores.

“En ese momento, don Max, recuerdo que nos solicitó que, antes de dejar sin efecto el acuerdo, les presentáramos un informe sobre la situación de la industria Fintech y lo que se había venido haciendo en el Banco y en las superintendencias. Ese informe ya está listo y está por traerse”, indicó Pablo Villalobos, gerente del BCCR.

La presentación del informe sobre fintech permitirá a los directivos valorar si corresponde cerrar el encargo de proponer una estructura de gobernanza para el grupo de trabajo. Madrigal señaló que la Junta debería concentrarse en conocer lo actuado y definir si procede derogar el acuerdo que originó el seguimiento, en lugar de involucrarse en la labor cotidiana del Centro.

El gerente aclaró que el eventual cierre de esos acuerdos no significa que el BCCR vaya a abandonar los temas de innovación financiera, pues algunas actividades mantienen vínculos directos con el Banco, especialmente en áreas como el sistema de pagos.

“Esto del Centro de Innovación Financiera y lo que hemos dicho, no quiere decir que el Banco se desentienda de estos temas. Son temas que están vinculados estrechamente, en algunos casos, al Banco, al Sistema de Pagos, etc. No es que nos dejen de interesar estos temas de innovación”, afirmó Villalobos durante la sesión.

Reguladores y su financiamiento

La discusión se produce mientras las autoridades financieras preparan los presupuestos de las superintendencias para 2027.

El esquema de financiamiento establecido en la Ley Reguladora del Mercado de Valores contempla que el Banco Central aporte el 50% de los presupuestos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese). El otro 50% corresponde a contribuciones obligatorias de las entidades supervisadas.

En conjunto, las superintendencias recibirían una transferencia de ¢37.207 millones para el 2027. El monto también incorpora el gasto del Conassif.