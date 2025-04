La homologación de teléfonos es un aspecto que usted debe considerar, ya que, si su dispositivo no está homologado, podría enfrentar problemas de conectividad, entre otros inconvenientes.

Diario Extra conversó con Eduardo Castellón, vocero de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para profundizar en el tema.

¿Qué es la homologación?

Un teléfono homologado es un dispositivo móvil certificado por las autoridades de telecomunicaciones de un país, garantizando que cumple con los estándares técnicos y de compatibilidad con las redes locales.

Un teléfono no homologado podría presentar dificultades de conectividad, interferencias en la red o incluso ser bloqueado por los operadores móviles.

Castellón explicó que el proceso de homologación es realizado por los fabricantes de los dispositivos y que es una característica propia del teléfono, no de la línea operadora.

Asimismo, algunas personas adquieren teléfonos en otros países que han sido diseñados para operar en esas regiones. Al traerlos a Costa Rica, podrían experimentar problemas para obtener el permiso de funcionamiento.

“La Superintendencia recomienda a los usuarios adquirir teléfonos homologados para garantizar que están diseñados para funcionar de manera óptima con todos los recursos tecnológicos y técnicos disponibles en el país”, comentó.

¿Qué problemas se pueden presentar?

Este tipo de casos puede ocasionar inconvenientes como la imposibilidad de realizar llamadas, cortes en las comunicaciones, disminución en la velocidad del internet o incluso la falta total de conexión. Además, carecer de soporte técnico y actualizaciones, e impedir el reporte de robo o extravío si su IMEI no es válido.

Asimismo, si adquiere un teléfono del continente europeo, podría tener problemas con la línea de emergencias. En Costa Rica, el número es 9-1-1, mientras que en Europa es 1-1-2, lo que podría dificultar el acceso a los servicios de emergencia en una situación crítica.

Además de perder el derecho a presentar reclamos. Si tiene problemas con el servicio de telefonía y acude al operador, es posible que no reciba asistencia, ya que el teléfono no está diseñado para funcionar en el país al no estar homologado.

Ventajas

Adquirir equipos terminales debidamente homologados ofrece varias ventajas. Garantiza la compatibilidad con las redes de los operadores móviles en el país asegurando que sean dispositivos desbloqueados, de procedencia lícita y completamente nuevos, sin equipos reconstruidos.

Además, garantiza que el terminal cuente con un IMEI único, lo que facilita el adecuado reporte del dispositivo en caso de robo o extravío.

Asimismo, si compra un teléfono no homologado y enfrenta problemas con el servicio, puede presentar un reclamo en el lugar donde adquirió el dispositivo, siempre que esté dentro de los límites de garantía. Castellón agregó que pueden existir excepciones.

“Puede que a un usuario le llegue una notificación indicando que un teléfono no está homologado, pero le funcione bien.

Esto puede ocurrir si un cliente cambia de una operadora a otra”.