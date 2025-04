Todos los días, el Sistema 911 recibe en promedio 200 llamadas falsas. Aunque existe una sanción para este tipo de “bromas”, la realidad es que las multas son mínimas y difíciles de aplicar.

Gerardo García, coordinador de Relaciones Públicas del Sistema de Emergencias 911, explicó que uno de los principales obstáculos es la falta de información que los usuarios entregan a las empresas de telefonía.

“Luego de que detectamos la llamada falsa, nuestro asesor jurídico tramita el expediente, pero debemos notificar al dueño registral del teléfono. Esto ya constituye un problema, ya que muchas veces estos teléfonos son prepagos o las direcciones que proporcionan los dueños no son correctas, por lo que no podemos notificarles”, indicó García.

Al no poder realizar el aviso al propietario registrado, resulta imposible aplicar la sanción correspondiente.

“Nosotros realizamos todo el trabajo para tratar de localizarlos, pero muchas veces es difícil”, añadió. En el 911 se recibe una gran cantidad de reportes que no corresponden a emergencias. A diario ingresan cerca de 12 mil llamadas, de las cuales solo entre 4 mil y 5 mil son reales.

Para que el castigo sea aplicable, es vital que los operadores de servicios de telecomunicaciones soliciten información actualizada a sus abonados, agregó García. “La sanción por este tipo de llamadas es de ¢116.000 por la primera infracción; sin embargo, si continúan realizando este tipo de comunicaciones en el mismo mes calendario, la multa aumenta en un 5% por reincidencia”, explicó.

Para Luis Garro, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, este tipo de alertas falsas no solo afectan económicamente, sino que retrasan la atención de verdaderas emergencias, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía.

“El hecho de que no se trate de una emergencia real genera que no podamos atender otra situación, debido a que el recurso está ocupado. Tenemos dos tipos de casos: uno donde la persona realiza una comunicación en broma y otro donde reportan un incidente que vieron mientras transitaban por carretera, pero a la llegada de las unidades los requirentes ya no están en el lugar”, finalizó Garro.