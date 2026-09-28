Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Policía Penitenciaria realizó una limpia en las cárceles del país donde decomisó gran cantidad de celulares, drogas, chips, armas blancas y artículos electrónicos.

De acuerdo con las autoridades, la limpieza se realizó entre el 21 y el 27 de setiembre con un total de 119 intervenciones, las cuales dejaron los siguientes resultados:

26 celulares

22 chips para teléfono

65 artículos electrónicos

401 armas blancas

4.091 gramos de drogas.

Asimismo, 12 personas fueron remitidas a la Fiscalía.

Una de las intervenciones se registró en el puesto de ingreso del CAI Jorge Arturo Montero Castro, donde una mujer de apellido Mora, de 24 años, llegó a visita general.

Durante el proceso de revisión, el detector de metales emitió una alerta positiva. Posteriormente, el bodyscan también generó una alerta, por lo que, al ser consultada sobre si portaba algún objeto oculto dentro de su cuerpo, la visitante manifestó que sí y que deseaba entregarlo.

Siendo un envoltorio con aparente marihuana y aparente cocaína, con un peso aproximado de 281,15 gramos.

Por su parte, en el CAI Jorge Debravo, en Cartago, durante la revisión corporal realizada al finalizar la visita a una persona privada de libertad de apellido Rodríguez, se le decomisaron dos envoltorios de tape negro.

Uno contenía aproximadamente 28,15 gramos de aparente wax y el otro aproximadamente 18,05 gramos de aparente clorhidrato de cocaína.

En otra intervención, a una persona privada de libertad de apellido Manzanares se le realizó una revisión corporal al finalizar su visita. En este caso se decomisó un envoltorio de tape negro de forma cilíndrica que contenía aproximadamente 39,45 gramos de aparente wax.

Hallazgo de aparente marihuana en un tanque de agua

En el CAI Calle Real Liberia, durante la revisión del tanque de agua de uno de los sanitarios, una agente policial encontró un envoltorio de forma cilíndrica elaborado con tape color negro que contenía aparente marihuana, con un peso aproximado de 108,10 gramos.

Además, en el CAI San José, la Policía Penitenciaria decomisó:

12 armas punzocortantes

1 caja de metal de 21 centímetros

1 caja de fluorescente de 120 centímetros

1 pedazo de lata de 27 centímetros

2 pipas para consumo de sustancias ilícitas

600 mililitros de fermento de chicha

En el CAI Antonio Bastida de Paz, la Policía Penitenciaria y la Unidad Canina decomisaron 33 envoltorios en papel bond que contenían aparente picadura de marihuana, con un peso aproximado de 1,5 gramos.

Por su parte, en el Centro de Formación Zurquí, durante el traslado de las personas privadas de libertad de la sección A hacia el gimnasio para una actividad recreativa, algunos privados de libertad presentaron una actitud sospechosa.

Una vez finalizada la actividad, los privados fueron trasladados bajo custodia policial de regreso al ámbito, donde realizaron una supervisión de espacios y, al llegar al módulo, específicamente en el área del baño colectivo, se encontró un agujero en la malla de la contención superior y sobre una viga de corona fueron localizadas cinco armas blancas.