El ex volante de Selección Nacional, Celso Borges y su padre, Alexandre Guimaraes, quien también dirigó a Costa Rica en dos copas del mundo, estuvieron analizando en vivo el partido entre la tricolor y Haití, dando comentarios lo que sucedía en cancha.

En su canal de YouTube y Twich, Celso y Guima, padre e hijo vivieron la alegría de los primeros goles de la tricolor para luego pasar al sufrimiento.

Así fue el momento de los primeros goles de la Sele.

Pero para la segunda parte, lo que era celebración y tranquilidad en la primera etapa, se convirtió en angustia y como dijo Celso: “Que parida”.

Al final, Borges hizo un comentario general del partido donde indicó que el resultado no es el ideal, tras haber empatado también en Haití.

“Está dificil, el inicio es dificil a nivel de resultados. Creo que a nivel de juego el equipo se ha mantenido bastante bien, y lo del partido de hoy a mi me gustó. Lo que no me gustó como a todos nosotros es el hecho de haber empatado un partido eliminatorio en casa. Para clasificar a un mundial los partidos en casa hay que hacerlo valer. Ya hemos rescatado una eliminatoria, si algo nos deja la eliminatoria a Catar, es una eliminatoria que estaba casi perdida en la primera vuelta y en la segunda vuelta pudimos retomarla”, comentó Celso.