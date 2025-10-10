El Fiscal General Carlo Díaz se reunió con el exmagistrado Celso Gamboa para tratar de agilizar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos.

Díaz explicó a los medios el objetivo de la sesión que se podría extender este viernes.

Foto: Catalina Mairena.

Objetivo de la reunión

“La idea más bien sería, eventualmente, el tratar de ver dentro de las posibilidades que el sistema jurídico nos permite, de cómo poder agilizar los procesos que están pendientes, que uno está en audiencia preliminar o se va a realizar una audiencia preliminar y el siguiente que está para juicio”.

“Y la idea, como le digo, era tener ese acercamiento ya propiamente con el señor extraditable y poder sentarnos a negociar ese tipo de salida alterna si es que él tiene esa voluntad”.

Fotografía: Catalina Mairena.

¿Qué respondió Celso Gamboa?

“Está anuente a iniciar conversaciones”.

¿Extradición voluntaria?

“Eso es parte también de lo que buscamos, retomar en este caso la extradición voluntaria, pero para eso tendría él que expresar su voluntad y de alguna manera, una vez que terminamos esos procesos que se dé una extradición temporal que lo permite así el convenio de extradición con el gobierno norteamericano”.

Fotografía: Catalina Mairena



¿Cómo funciona la extradición temporal?

“En la extradición temporal se da cuando existen procesos que ya finalizaron, por ejemplo, con condena eventualmente y el Gobierno costarricense acepta que en este caso la persona sea entregada y que una vez que termina su proceso de la manera que termina en Estados Unidos, el gobierno norteamericano se compromete a mantenerlo, por decirlo así, en detención provisional y devolverlo a Costa Rica”.

Fotografía: Catalina Mairena

¿Esto aplica a los demás extraditables?

En este momento está con solo con Celso Gamboa, con uno de ellos que no es alias Pecho de Rata, estamos valorando aplicar un criterio oportunidad por tener nosotros la causa en etapa preparatoria.

Entonces esa sí podría ser una extradición un poco más pronta y con Pecho Rata eventualmente negociaríamos también algo muy similar.

Colaboró Allan Madriz.