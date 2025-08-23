El extraditable Celso Gamboa enfrentará dos procesos judiciales durante setiembre de este año, según confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial.

El primero corresponde al expediente 18-00750-033-PE, con audiencia preliminar el 16 de setiembre en el Juzgado Penal de Hacienda. En este caso, Gamboa es investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía sostiene que, cuando era magistrado suplente, habría contactado a diputados para evitar su destitución en un momento clave del proceso disciplinario en su contra, según explicó Michael Castillo defensor de Gamboa.

El segundo proceso es el 19-02186-622-TP, con juicio fijado para el 25 de setiembre en el Tribunal Penal de Cartago. Aquí se le acusa de alteración de documento privado, junto con el exdirector de la Policía de Control Fiscal, Irvin Malaspina.

Según Castillo la acusación sostiene que Gamboa habría solicitado en 2019 una constancia para justificar su ausencia en una audiencia judicial, alegando que estaba en el edificio de la Policía de Control Fiscal, algo que el Ministerio Público cuestionó por considerar que la documentación no reflejaba la realidad.

Además de estos dos casos, Gamboa mantiene otras dos causas pendientes, una con audiencia en enero del próximo año y otra sin fecha definida.

De acuerdo con Ewald Acuña abogado constitucionalista estos procesos deben de resolverse antes de proceder con la extradición a la que está enfrentando el exmagistrado.