El futbolista Celso Borges Mora ya trabaja de lleno en la pretemporada de Liga Deportiva Alajuelense, después de hacerlo por aparte, comentara la Copa Oro para la cadena TUDN y hasta sufriera un desgarro. En conversación con Grupo Extra contestó todo lo que se le preguntó.

¿Regresaría a la Sele si lo llaman?

Yo me retire en marzo, casi un año y un poco. Tomé la decisión desde un punto de tranquilidad y de calma, sabiendo que era algo que quería porque me quería enfocar más en mi club y tener más energía para rendir acá. Y segundo porque nunca vi ninguna intención de nadie, de algún proceso o de llevar algo de la mano. Al ver que no había un interés tomé la decisión.

Celso es uno de los preferidos de la afición.

¿Pero ya cambió el cuerpo técnico?

Sí, pero nadie ha hablado conmigo, ni me ha dicho nada, por lo tanto, sigo comentando por TUDN.

¿Y si le preguntan si está disponible?

Tendría que ver el momento de la llamada.

¿El regreso de Keylor Navas le genera alguna espinita de volver a la Sele?

Es que jugué 163 partidos ya, gracias a Dios jugué bastante y disfruté mucho de esa etapa. Así es la vida y el fútbol.

Borges comentó Copa Oro para la cadena TUDN

¿Cómo se sintió de comentarista de TUDN en la Copa Oro?

Muy feliz, en verdad lo disfruté mucho y los muchachos lo hicieron muy bien. Sé que vamos a clasificar al mundial.

¿Verdad que antes no había sido comentarista?

Comentarista no, pero viera que me gustó, la verdad que sí lo disfruté mucho y la gente en TUDN me hizo sentir muy cómodo y la pasé bien.

¿Cierto que tuvo un desgarro?

Hice todas las semanas de terapia acá, antes de viajar a México, para estrar con TUDN. Hice trabajos de gimnasia allá y aquí con el proceso normal que va bastante bien.

¿Estará para el inicio del torneo?

Creo que para la primera jornada que es el 27 de julio sí estamos a tiempo.

¿Qué valora que la Liga tenga este semestre a tantos jóvenes?

Esta Liga pinta bien y habla muy bien del proyecto, pero como todo, hay que tener paciencia, porque son muchachos jóvenes. Si nosotros nos equivocamos y yo me equivoco a mis 37 años es esperable que ellos también los cometan. Hay que enseñarles y llevarlos de la mano.