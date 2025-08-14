El exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith fueron absueltos por unanimidad del delito de tráfico de influencias por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea.

La resolución ordena el cese inmediato de cualquier medida cautelar impuesta contra los imputados y dispone que los gastos del proceso estén a cargo del Estado.

Además, declara sin lugar la acción civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República, que pretendía un pago de ¢42 millones por concepto de daño social, por lo que cada parte asumirá sus propias costas.

El fallo concede a las partes un plazo de tres meses para retirar la evidencia material discos con información y declaraciones; de no hacerlo, esta será destruida. También ordena remitir piezas al Ministerio Público para investigar a otras dos personas mencionadas en el proceso.

Explicación del Tribunal

Los jueces señalaron que la acusación no describió de forma clara, precisa y concreta la conducta atribuida, omitiendo elementos esenciales como el lugar, momento, forma y finalidad del supuesto plan común. Detectaron, además, contradicciones internas y falta de conexión lógica entre los hechos narrados, así como la ausencia de una ventaja indebida específica para Johnny Araya.

También cuestionaron la congruencia temporal y la credibilidad de algunos testimonios, al encontrar inconsistencias que restaban valor probatorio.

El tribunal recalcó que lo planteado por la Fiscalía no encajaba en el tipo penal de tráfico de influencias, al confundirse “influencia” con “orden directa” en una relación jerárquica.

Con base en estos vicios formales y en la insuficiencia probatoria, el tribunal determinó que no se demostró ni la existencia del delito ni la participación de los acusados, ordenando el cese de toda medida cautelar.

Principales falencias detectadas

• Falta de conexión lógica entre los hechos: algunos eventos no mostraban cómo se relacionaban entre sí ni con el delito imputado.

• Omisión de detalles esenciales: no se precisó lugar, momento, forma o finalidad del supuesto plan común.

• Contradicciones internas: diferencias entre lo señalado sobre la actualización del sistema informático y la supuesta eliminación de datos.

• Confusión en la descripción de las gestiones atribuidas a los acusados, sin especificar su contenido ni cómo configuraban influencia indebida.

• Ausencia de una ventaja indebida concreta para Johnny Araya, elemento clave del tipo penal.

• Testimonios con inconsistencias: dudas sobre la credibilidad de algunas testigos y la congruencia temporal de sus declaraciones.

Aspectos jurídicos clave

• La acusación no cumplió con el requisito legal de describir de forma clara, precisa y concreta la conducta atribuida, como exige el Código Procesal Penal.

• Un defecto en la formulación de la acusación provoca falta de correlación con la sentencia, lo que constituye un defecto absoluto que lo invalida.

• El Tribunal diferenció entre “influencia” y “orden directa” en un contexto jerárquico, concluyendo que lo expuesto por la Fiscalía no encajaba en el tipo penal imputado.

Natalia Gamboa Abogada de Celso Gamboa

“Fue una simple especulación y es un llamado de atención para que no se realicen acusaciones infundadas. El Ministerio Público debe apegarse al principio de objetividad antes de generar este gasto de recursos y desgaste para todas las partes involucradas”.

Johnny Araya Exalcalde de San José

“Salgo con la frente en alto, lamentando que haya tenido que esperar casi una década para recibir la sentencia que merecía. Esto nunca debió haber ido a juicio. La carta que envié estaba apegada a derecho y hoy se demostró que no es cierto que me borraran de un expediente judicial”.

Francisco Dall’Anese Defensor de Berenice Smith

“Se procedió con declaraciones que no calzaban en el tiempo. Una testigo ubicó hechos en octubre y noviembre de 2015 cuando, en realidad, si fueran ciertos y ya quedó claro que no lo son, habrían ocurrido en enero de 2016. Eso es jugar con la libertad de las personas con datos falsos”.