Celso Gamboa: un viaje sin retorno

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026



Seguirá por San Rafael el trayecto del exmagistrado.

El recorrido comenzará detrás del portón azul del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Ese acceso, por donde a diario salen vehículos oficiales, se convertirá en el punto de partida de un operativo distinto: el traslado de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de rata”, hacia su salida definitiva del país.

A esa hora, el movimiento no será el habitual. Un vehículo blindado, conocido como “La Bestia”, aguardará bajo estricta custodia. Agentes del Organismo de Investigación Judicial, específicamente del grupo táctico del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), asumirán el traslado. No será un desplazamiento cualquiera: marcará el inicio de un trayecto sin retorno inmediato.

Dentro del vehículo, Gamboa quien años atrás ocupó algunos de los cargos más relevantes dentro del aparato judicial costarricense dejará atrás el país donde construyó su carrera.

De figura reconocida en instituciones públicas pasará a ser trasladado como requerido por la justicia internacional, en un proceso que se extendió por al menos ocho meses hasta concretar su extradición.

Una de las posibles rutas que podría que podrían utilizar las autoridades y que sería la última en la que se movilice a Gamboa Sánchez en el país sería por La Guácima.



El viaje desde el centro penal podría durar entre 10 y 15 minutos.

El convoy saldría del centro penitenciario y tomará rumbo hacia el norte. Recorrería cerca de 800 metros hasta conectar con calle Felipe. Luego giraría a la derecha y avanzaría en dirección a la ruta 122, atravesando San Rafael hacia Belén.

Al llegar a la plaza de San Rafael, continuaría entre giros precisos y rutas previamente definidas: hacia La Guácima, pasando por calle Monge, hasta incorporarse nuevamente a la vía principal que conduce a Alajuela.

El destino estaría definido por las autoridades, sin bien no ha sido confirmado, pero se cree que sería en Base Dos. En ese punto, un avión enviado por Estados Unidos estará en espera para recibir a quienes se convertirán en los primeros costarricenses extraditados hacia ese país bajo estas condiciones.

El trayecto terrestre será breve en distancia unos siete kilómetros y en tiempo entre 8 y 15 minutos, pero tendrá un peso simbólico mayor. Cada giro marcará una transición definitiva: de las calles que alguna vez recorrió como funcionario, hacia un escenario judicial fuera del país.

Otro de los puntos podría ser la ruta 27 el traslado saldíaá de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y avanzará hacia el sector de El Coyol para incorporarse a la autopista.

El convoy recorrería un tramo corto en dirección a San José, lo que permitirá un desplazamiento rápido y controlado. Luego tomaría una salida hacia Alajuela, en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría. El recorrido finalizará por calles aledañas hasta ingresar a Base 2, donde se realizará la entrega.

El trayecto será de entre 7 y 10 kilómetros y tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos. Con ese desplazamiento, Gamboa dejará atrás no solo el territorio nacional, sino también una trayectoria que lo llevó a la cúspide del poder judicial. En Costa Rica quedarán familiares, vínculos personales y el recuerdo de una figura que, en otro momento, fue sinónimo de autoridad institucional.

El viaje estará por comenzar, pero su retorno no figurará en el corto plazo.