El extraditable, Celso Gamboa, habló en su sentencia del juicio por uso de documento falso, en lo que podría ser su última aparición en tribunales costarricenses.

El exmagistrado habló de cómo ha vivido los últimos meses en máxima seguridad de La Reforma, poco mínima comunicación con su familia y abogados.

Gamboa señaló que lleva 4 meses sin ver a sus hijos.

“Después de mi ingreso se prohíbe por completo la visita de personas menores de edad (…) Yo tengo más de 4 meses de no ver a mis dos hijos menores“, apuntó el exmagistrado.

El exfuncionario público también indicó que en la penúltima audiencia logró ver a su hijo Sebastián, “que tenía casi 120 días de no verlo”. Asegura además que, a su hijo, de 9 años, tampoco ve desde que ingresó a la cárcel.

“Es necesario que Costa Rica sepa y que este tribunal sepa, que hoy y mañana también, el Gobierno de la República, mediante reglamentos, circulares y directrices, ha venido aplicando la regresividad en materia de derechos humanos para quienes estamos privados de libertad”, exclamó Celso.

Esto ante el tiempo en que está en prisión y cómo lo pasa en materia de alimentación y acceso a sus derechos.