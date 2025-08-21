Si se concreta la extradición de Celso Gamboa, la Administración para el Control de Drogas (DEA) podría considerar una reducción de su condena si el exmagistrado decide colaborar con información clave para las autoridades estadounidenses. Así lo indicó Carlo Díaz, fiscal general de la República, durante una entrevista en el programa radial Desde Buena Mañana del Grupo Extra, donde compartió detalles de una reunión entre representantes del Ministerio Público y funcionarios de la DEA.

“Es parte del proceso, que ellos (la DEA) negocien, que se entregue información importante y que ayude amarrar otros casos que ellos también tienen o los conduzca a perseguir otros objetivos de alto valor”, explicó.

Díaz aseguró que los funcionarios estadounidenses que se encuentran en Costa Rica compartieron datos relevantes sobre este y otros procesos de extradición.

“Él (Celso) podría ser objeto de negociación en el sentido que pueda colaborar con otras investigaciones y ayudar en casos de otras personas de alto valor, que él pudiera tener conocimiento”, afirmó.

En la reunión también participaron el fiscal de Texas y los investigadores encargados del caso, quienes se reunieron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otras negociaciones

El fiscal general señaló que ya identificaron bienes de Gamboa que podrían ser decomisados como parte del proceso de extradición.Estos activos también podrían utilizarse como parte de una negociación para reducir su condena.

Este mecanismo aplicaría igualmente para otros extraditables requeridos por la DEA, entre ellos Edwin López Vega (alias “Pecho de Rata”) y Jonathan Álvarez (alias “Tan”).