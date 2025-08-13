El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea convocó para este miércoles 13 de agosto, a las 3:00 p.m., la lectura de la sentencia en el juicio por el delito de tráfico de influencias contra el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa Sánchez, el exalcalde de San José Johnny Araya Monge y la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla.

La causa se relaciona con supuestas gestiones realizadas entre finales de 2015 e inicios de 2016 para que el nombre de Araya no apareciera en un expediente judicial, caso que se conoció públicamente ese mismo año.

La resolución de hoy pondrá fin a un proceso que ha captado la atención nacional, por involucrar a figuras de alto perfil político y judicial. Grupo Extra transmitirá en tiempo real los pormenores de la audiencia, minuto a minuto, desde la sala de juicio.

Transmisión en vivo: