El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea convocó para este miércoles 13 de agosto, a las 3:00 p.m., la lectura de la sentencia en el juicio por el delito de tráfico de influencias contra el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa Sánchez, el exalcalde de San José Johnny Araya Monge y la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla.
La causa se relaciona con supuestas gestiones realizadas entre finales de 2015 e inicios de 2016 para que el nombre de Araya no apareciera en un expediente judicial, caso que se conoció públicamente ese mismo año.
La resolución de hoy pondrá fin a un proceso que ha captado la atención nacional, por involucrar a figuras de alto perfil político y judicial. Grupo Extra transmitirá en tiempo real los pormenores de la audiencia, minuto a minuto, desde la sala de juicio.
Transmisión en vivo:
Inicia lectura del por tanto
Las partes ingresan a la sala para conocer el Por Tanto, del juicio de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith
Llegada de Gamboa
Como todos los días que se desarrolló este debate, el exmagistrado Celso Gamboa, por su condición de extraditable, llegó al tribunal con un gran despliegue policial.
Jueces absuelven a Celso Gamboa y Johnny Araya
El Tribunal Penal absolvió al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, al exalcalde de San José Johnny Araya Monge y a la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla del delito de tráfico de influencias, tras acoger la solicitud del Ministerio Público de no condenar a los imputados.
Acción Civil
El juez rechazó la petición de la Procuraduría General del pago por daño social.
Estado asume gastos
Los gastos incurridos en todo este proceso será asumido por el Estado costarricense.
Prueba para investigar
El Tribunal ordenó entregar los testimonios de la fiscal Rojas y la testigo Vargas para su respectiva investigación.
Acusación ineficiente
En la explicación sobre los motivos, el presidente del Tribunal explicó que las acusaciones presentadas por la Fiscalía eran ineficientes.
Ineficiencia probatoria
El testimonio de la fiscal Rojas, fue muy contradictoria internamente y externamente, por lo que no demuestra responsabilidad para los acusados.
No se instruyó eliminar a Johnny
Las autoridades judiciales encontraron inconsistencias en las declaraciones de la testigo clave con relación a supuesta eliminación de Araya de la causa.
Falso testimonio
Investigarán a Rojas y Vargas por el delito de falso testimonio debido a lo expresado ante el Tribunal.
Daño social
No se demostró daño social cometido por Gamboa, Araya y Smith por lo que el peritaje careció de sustento científico.
Sentencia final
Se va a ahondar más en la lectura de la sentencia final y darán mayores detalles.