El exmagistrado Celso Gamboa dijo este viernes en sala de juicios qué esta pueda ser la última vez que lo vean en tribunales en Costa Rica.

Gamboa aprovechó el momento de su declaración en el juicio que se lleva en su contra por un delito de uso de documento falso para reclamar al Ministerio Público.

“Puede ser que sea la última vez que me vean en tribunales de Costa Rica y quiero aprovechar esta oportunidad”, mencionó Gamboa.

El extraditable pidió a los jueces que se le absuelva de este juicio, donde la Fiscalía pidió la pena de un año de cárcel.

Esta despedida de Gamboa llega horas después de que el fiscal general Carlo Díaz informó que negocian con los abogados del exmagistrado para agilizar su extradición.