El extraditable Celso Gamboa Sánchez solicitó a sus abogados no dar declaraciones a medios de comunicación tras la llegada sorpresiva del fiscal Carlo Díaz a los Tribunales de San José.

Díaz explicó que su presencia en los Tribunales estaba relacionada con una negociación con la defensa del exmagistrado, con la intención de agilizar el proceso de extradición a Estados Unidos.

La intención del Ministerio Público es que las causas judiciales sean llevadas a cabo lo más pronto posible, para enviar a Gamboa hacia Estados Unidos.

Esta llegada del fiscal general causó que Gamboa pidiera a sus abogados no dar declaraciones a la prensa, a la espera de conocer qué busca negociar el Ministerio Público.

Este viernes vence el plazo para que los defensores del exmagistrado presenten la apelación contra la resolución que avaló la extradición solicitada por el gobierno estadounidense.