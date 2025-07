Celso Gamboa, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Seguridad Pública, quien actualmente se encuentra en prisión provisional por presunto tráfico internacional de drogas, habría ejercido como asesor y supervisor en materia de infraestructura para el cantón de Pococí, Limón.

Así consta en el Acta Municipal N.°07 Ordinaria del 28 de enero de 2021, documento en el que se detalla que el Concejo Municipal, bajo la presidencia de Juan Luis Gómez, acordó su designación como “asesor ad honórem” en la Comisión Especial de Fiscalización y Supervisión de Infraestructura Pública y Desarrollo y Control Urbano. En el mismo acto también fue nombrado el ingeniero Marco Carazo Campos, quien asumió funciones dentro de esa comisión. Ambos fueron juramentados por Magally Venegas, entonces secretaria del Concejo Municipal, junto a otros regidores.

Durante su nombramiento, Gamboa expresó: “Es un privilegio y un honor servirle al cantón, del cual fui declarado hijo predilecto. Agradezco la confianza depositada en mí, la responderé con creces. He vivido bastantes años en la zona; mi interés fundamental es fiscalizar e impulsar el desarrollo y crecimiento de todas las áreas del cantón. Me encuentro a las órdenes de la Municipalidad de Pococí para servirles en la comisión y cualquier otro asunto que se disponga”.



El acta evidencia la juramentación de Gamboa.

Alcaldía sin pronunciarse

Diario Extra intentó obtener una versión oficial del entonces alcalde Manuel Hernández Rivera, pero no fue posible ubicarlo al cierre de esta edición. De igual forma, se gestionó contacto con Gómez, Carazo y Venegas, sin éxito.

“Para revisar temas penales”

Una exregidora que integró la comisión y que solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias, explicó a este medio que la designación del exmagistrado respondió a una serie de denuncias anónimas que llegaron al Concejo en aquella época, las cuales advertían sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.

“Fue una comisión de fiscalización. A Gamboa lo nombraron asesor jurídico, pero eso nunca se materializó. Solo se hizo una sesión y no nos volvimos a reunir. Era una asesoría ad honórem. Las denuncias que ingresaron señalaban situaciones que aparentaban tener contenido penal, no únicamente administrativo. Por eso alguien, no recuerdo quién, sugirió que fuera él quien revisara los casos”, detalló.

La regidora también afirmó que dichas denuncias coincidieron con el auge mediático del caso Cochinilla, investigación que destapó una red de corrupción relacionada con contratos de infraestructura vial a nivel nacional.

“En ese momento circulaban denuncias anónimas que indicaban que uno de los ingenieros municipales podría estar involucrado. Alguien recomendó a Celso como abogado para ayudar a esclarecer la situación. Al final, no se concluyó nada concreto. Las denuncias se trasladaron a la Auditoría Interna y ellos realizaron las investigaciones correspondientes. Él nunca se presentó físicamente en la municipalidad por la pandemia”, agregó.

Hijo predilecto

• Celso Gamboa fue declarado “hijo predilecto” del cantón de Pococí en junio de 2014.

• La distinción se otorgó en la Sesión Extraordinaria N.°48 del Concejo Municipal, en calidad de ciudadano distinguido.

• En el acto participaron Gustavo Mata, exviceministro de Seguridad; Randall Picado, exdirector regional del Ministerio de Seguridad; y Abelino Esquivel, exdiputado, quien en enero de este año fue condenado por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.