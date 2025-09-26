El exmagistrado Celso Gamboa habría presentado una falsa justificación para cubrir su ausencia en una audiencia judicial celebrada en los Tribunales de Cartago el 3 de octubre de 2019.

En ese momento, Gamboa ejercía como abogado defensor de un imputado en una causa por venta de marihuana. Durante esa audiencia de extensión de medidas cautelares, no se presentó en la sala y, según se informó, llamó al tribunal para justificar su retraso, alegando una diligencia judicial.

“El juez leyó un documento e indicó que el imputado Gamboa llamó al tribunal diciendo que se encontraba en una diligencia judicial y que se iba a atrasar. En vista de lo anterior, se decidió suspender la audiencia”, relató el fiscal Esteban Araya, quien participó como testigo en la causa.

Sin embargo, al día siguiente, Gamboa presentó un documento firmado por Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal, donde justificaba su ausencia.

El documento señalaba que Gamboa había llegado el 3 de octubre a un edificio donde se ubica la Policía de Control Fiscal, y que, tras dejar su vehículo en el parqueo, tuvo un inconveniente para salir, ya que dos vehículos le habrían bloqueado el paso.

Testigo desmiente la versión

El fiscal Araya indicó que, ante las dudas sobre la justificación presentada, realizó diligencias para verificar la versión de Gamboa.

Visitó el edificio donde supuestamente estuvo el exmagistrado y solicitó las bitácoras de ingreso y salida, así como los videos de las cámaras de seguridad para confirmar si Gamboa estuvo en el lugar.

Tras revisar el material, no se logró confirmar la presencia del exmagistrado ni del vehículo en las instalaciones en la fecha y hora indicadas.

“No encontramos firmas que validaran su ingreso, ni se ubicó el vehículo en las imágenes”, explicó Araya.

El juicio se reanudará el próximo martes 29 de septiembre, con la presentación del segundo testigo de la Fiscalía. Se espera que el proceso judicial finalice ese mismo día.

Error de la Fiscalía

La fiscal Edith Morera solicitó en el juicio contra Gamboa y Malespín que se corrigiera un error material de la acusación leída durante el juicio.

Se trata de un error en fechas de la acusación de cuando ocurrieron los hechos y el momento en que se presentó un documento a las autoridades judiciales.

La fiscal Edith Morera indicó que el expediente señalaba fechas del 10 y 11 de octubre de 2019, cuando los hechos ocurrieron el 3 y 4 de octubre del mismo año.

Randall Céspedes, abogado de Gamboa se opuso a la petición de la Fiscalía y por eso los jueces, tras una previa deliberación, dieron razón a la defensa del extraditable.

¿Cómo puede afectar este error el caso?

Diario Extra consultó a la fiscal Morera y a la defensa de Gamboa las implicaciones del error en las fechas de la acusación.

“En este momento, contestar algo así sería irresponsable de mi parte, estamos apenas para iniciar la recepción de la prueba testimonial y debe evacuarse la totalidad de la prueba”.

El Ministerio Público sostiene que es un error subsanable dentro del proceso judicial y será el Tribunal quien lo determine.

Mientras que la defensa del extraditable considera que no se puede decir que esto se podría traer abajo todo el caso.

“Tenemos otros argumentos de defensa que también se van a exponer en el momento del juicio que sea oportuno. Pero queda claro que son fechas que no están acordes en la acusación, es como muy sencillo el análisis”, afirmó Randall Céspedes, abogado de Gamboa.